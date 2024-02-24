Дэвид Кэмерон раскритиковал нелепые оправдания россиян о причинах агрессии против Украины.

Поведение президента России Владимира Путина можно сравнить с поведением нацистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в своем выступлении ко второй годовщине полномасштабной войны.

Выступая на дебатах в Генассамблее ООН, британский дипломат назвал президента России "неоимпериалистическим хулиганом" и напомнил о зверствах, которые совершают россияне на оккупированных территориях.

"Возьмите Бучу. Изуродованные тела мирных жителей со связанными руками, расстрелянные с близкого расстояния. Детский центр превратили в камеру пыток. Изнасилование девушек-подростков. Тревожные радиоперехваты российских солдат, которые называют это "зачисткой", - напомнил он.

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В своей следующей речи - уже на заседании Совета Безопасности ООН, Кэмерон прямо сравнил режим Путина с нацистами времен Второй мировой войны.

"Сколько нелепых объяснений [от Кремля] у нас уже было для вторжения? Они (украинцы) преступники или братья россиян? В один момент Украина - это экзистенциальная угроза. Дальше нам говорят, что ее не существует. Вы боретесь с марионетками НАТО или с нацистами? Единственные люди, которые ведут себя как нацисты, - это режим Путина. (...) Путин верит, что он может захватить территории, перекроить границы, применить силу для построения своей империи", - заявил Кэмерон.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину

Как писал УНИАН, ряд мировых лидеров обратились к украинцам ко второй годовщине российского вторжения. Немецкий канцлер Олаф Шольц, канадский и испанский премьер-министры Джастин Трюдо и Петр Санчес, президент Европейского совета Шарль Мишель и другие записали видеообращение или сделали письменные заявления, в которых заверили, что будут с Украиной до победы.

Кроме того, во вторую годовщину войны в Киев приехала президент Еврокомиссии ("глава правительства" ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Свой визит подтвердил и бывший премьер Британии Борис Джонсон.

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