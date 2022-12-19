Секретарь Совбеза опять заявил об угрозе со стороны стран-соседей.

В Беларуси нашли оправдание тому, что держат свои вооруженные силы в постоянной готовности. В Минске опять увидели угрозу со стороны соседних стран, в частности со стороны Польши.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что соседние страны "вооружаются и милитаризируются" из-за войны в Украине, что якобы угрожает Минску.

"Защищаются от какой-то "восточной опасности". И те заявления, осторожные и неосторожные, польского руководства, как помягче сказать, по захвату западных областей Украины не могут не вызывать опасения и не представлять угрозы национальной безопасности Республики Беларусь", - заявил беларуский чиновник.

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По его словам, Европа держит в боевой готовности 18 батальонных тактических групп, при этом 10 из них якобы уже возле границ Беларуси со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Поэтому мы учитываем это, и, исходя из этого, строим свои планы по защите нашей страны. Для этого держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил", - заявил Вольфович.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

13 декабря стало известно, что Александр Лукашенко начал проверять боевую готовность войск. Беларуские военные разворачивают технику и проверяют ее мощности, а также продолжаются армейские сборы.

При этом в Генштабе ВСУ не исключают, что Минск готовится к участию в войне против Украины. По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова, на территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия.

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