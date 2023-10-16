Сейчас американские военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в частности в Европе.

В Соединенных Штатах Америки отобрали около двух тысяч военных для прохождения подготовки к потенциальной переброске в Израиль.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Официальные лица говорят, что задачами этих бойцов будет оказание консультативной и медицинской помощи. Отмечается, что они представляют различные подразделения Вооруженных сил США.

При этом эти военные не будут выполнять боевые задачи. Ни один пехотинец не получил приказа о готовности к развертыванию.

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Сейчас американские военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в частности в Европе. Пока неясно, куда и при каких обстоятельствах могут перебросить эти войска. Однако такое решение Пентагона говорит о том, что он готовится оказать поддержку израильским солдатам в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа, пишет издание.

Война в Израиле: последние новости

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что расширение войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС является неизбежным. Примечательно, что недавно он совершил визиты к лидерам ХАМАС в Катаре и "Хезболлы" в Ливане.

Между тем ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя разведки ХАМАС в результате удара по югу Газы.

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