Внимание Евросоюза не будет переориентировано от Украины.

Ситуация в Израиле после ракетных обстрелов и вторжения членов палестинского исламистского движения ХАМАС на его территорию никак не повлияет на поддержку, которую Европейский Союз оказывает для Украины.

"Я не думаю, что что-то каким-то образом повлияет на поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине. В этом нет никаких сомнений", - заявил главный спикер Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, когда у него спросили, повлияют ли последние события на Ближнем Востоке на поддержку Евросоюзом Украины.

При этом, он напомнил выступление президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в городе Бордо 7 октября, которая вновь подтвердила, что Евросоюз будет выступать на стороне украинского народа столько, сколько это потребуется в конфликте с Россией.

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В то же время, спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано прокомментировал созыв срочной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС по поводу ситуации в Израиле.

"Конечно, каждый раз, когда встречаются министры, они обсуждают тему Украины как неурегулированного вопроса из-за его важности", - сказал Стано.

Он уточнил, что завтра состоится неформальная встреча, поэтому не стоит ожидать формальной повестки дня как это бывает на официальных встречах. В частности, завтра министры обсудят, что произошло на Ближнем Востоке и какой должна быть реакция Евросоюза.

"Но конечно, отдельно от этого, Россия пытается использовать или злоупотреблять всем, что происходит на международной арене для того, чтобы подпитывать нестабильность или использовать в своих интересах для усиления кампании против Украины. Это не значит, что внимание Европейского союза будет расфокусировано или переориентировано от Украины", - подчеркнул Стано.

Война в Израиле - главные новости

7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированную атаку на Израиль. В результате атаки на поселение израильтян вдоль границы с Газой погибли по меньшей мере 700 гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа, более сотни человек боевики похитили и вывезли в Газу.

9 октября армия Израиля смогла восстановить контроль над всеми приграничными городами Израиля.

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