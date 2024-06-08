Все четверо были похищены с рок-фестиваля, который проходил 7 октября неподалеку от границы с Газой.

Армия обороны Израиля с боем освободила четырех гражданских заложников, похищенных боевиками ХАМАС в октябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Во время сложной операции ЦАХАЛа, [службы безопасности] Шин Бет и израильской полиции сегодня утром были спасены четыре израильских заложника", - говорится в сообщении.

На свободе оказались 25-летняя Ноа Аргамани, 21-летний Алмог Меир, 27-летний гражданин РФ Андрей Козлов и 40-летний Шломи Зив (40). Отмечается, что они были спасены из двух разных мест во время операции в центре Назарета. Их медицинское состояние нормальное, и их перевели для дальнейшего медицинского обследования в медицинский центр Тель-Ха-Шомер-Шеба.

"Армия обороны Израиля, разведка и спецназ провели сложную, героическую операцию по спасению четырех заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе. Мы будем продолжать борьбу, пока 120 заложников не вернутся домой", - написал в сети Х министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Как сообщает Times of Israel, все четыре заложника были похищены с музыкального фестиваля, который проходил в ночь на 7 октября неподалеку от сектора Газа. Момент похищения 25-летней Ноа Аргамани был зафиксирован на известном видео, где девушку сажают на мотоцикл и везут в сторону Газы. Андрей Козлов и Шломи Зив работали охранниками на той вечеринке.

Сообщается, что во время операции по освобождению этих заложников был тяжело ранен боец израильского спецназа.

Война в Израиле против ХАМАС: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль рассматривает возможность приостановления войны с ХАМАС на некоторое время, чтобы вернуть заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для того, чтобы вернуть заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", - отметил он.

Такое заявление прозвучало после предложения президента США Джо Байдена о прекращении войны в Газе.

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