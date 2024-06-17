Обозреватели говорят, что это часть борьбы Нетаньяху с оппонентами в правительстве и в армии.

В Израиле распущен так называемый военный кабинет - оперативный правительственно-политический штаб по принятию стратегических решений по войне против ХАМАС. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет The Jerusalem Post.

Как сообщил Нетаньяху во время заседания военного кабинета в воскресенье, этот орган был создан как часть политического соглашения, согласно которому умеренный политик Бенни Ганц и его партия "Национальное единство" присоединились к чрезвычайной парламентской коалиции в прошлом году после нападения ХАМАС на Израиль.

Нетаньяху сказал министрам, что военный кабинет больше не нужен после того, как Ганц вышел из коалиции неделю назад. Вместо этого Министерский комитет по делам национальной безопасности (что-то вроде украинского СНБО) просто будет собираться чаще. Большинство наблюдателей рассматривает этот шаг как стратегию Нетаньяху в борьбе с политическими конкурентами, чтобы не допустить их в военный кабинет.

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"Похоже, что этот шаг является намеренным пренебрежительным отношением к ультраправым союзникам Нетаньяху по коалиции, включая министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который пытался получить место в военном кабинете после ухода Ганца", - пишет The Guardian.

Отмечается, что роспуск "военного кабинета" не окажет существенного влияния на ход войны в Газе, ведь окончательные решения остаются за официальным Кабинетом министров во главе с Нетаньяху. Но данное событие может иметь политические последствия для действующего правительства.

"Этот шаг произошел на фоне разногласий во мнениях между Нетаньяху и старшими командующими Армии обороны Израиля", - добавляет The Guardian.

Этот тезис косвенно подтвердил сам Нетаньяху, который, комментируя роспуск военного кабинета, заявил, что Израиль - это "страна с армией, а не армия со страной".

Война Израиля против ХАМАС: последние новости

Как писал УНИАН, США боятся, что Израиль готовит полномасштабное вторжение в Ливан. В Ливане базируется проиранское движение Хезбола, которое систематически обстреливает территорию Израиля.

Также мы рассказывали, что Израиль может приостановить войну с ХАМАС. Нетаньяху отметил, что это может произойти лишь на короткое время для возвращения заложников.

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