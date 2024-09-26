В одном из докладов сказано, что мышление населения Великобритании должно быть изменено, чтобы в случае начала войны с Россией люди были к этому готовы.

В мышлении населения Великобритании должен произойти "сдвиг", так как люди должны быть готовы к растущей угрозе со стороны России для европейской безопасности, заявил ушедший в отставку с должности начальника генерального штаба Сэр Патрик Сандерс.

Вооруженные силы Великобритании "не обладают необходимыми масштабами, устойчивостью и внутренней согласованностью для поддержания сдерживающего эффекта и эффективного реагирования на длительные и интенсивные боевые действия", говорится в докладе комитета Палаты лордов по международным отношениям и обороне, пишет Telegraph.

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В материале отмечается, что все свидетельства указывают на то, что текущий размер британской армии является недостаточным, и ставится под вопрос, готова ли армия к возможной войне с Россией. В докладе призвано принять "мышление нации, находящейся под реальной угрозой", сообщает СМИ.

Патрик Сандерс предупреждал, что британцам придется быть призванными на войну, если она начнется, так как армия слишком мала (72 500 человек — минимальный уровень с наполеоновских времен, уточняют журналисты).

В тексте также указано, что уровень осведомленности общественности о состоянии оборонной позиции Великобритании является "удручающе низким".

В докладе предупреждают:

"Мышление нации, находящейся под реальной угрозой, отсутствует, и существует срочная необходимость инвестировать в формирование общественного восприятия ценности нацбезопасности"

В докладе отдельного комитета Палаты лордов под названием "Украина: Звонок для пробуждения" указано, что полномасштабная война демонстрирует необходимость улучшать не только "физические возможности", но и устойчивость и психологическую готовность нации.

СМИ сообщает, что Британия может принять концепцию "тотальной обороны" Швеции и Финляндии, где любая дискуссия о войне рассматривается как задача для всего общества и вовлекает все сектора правительства, экономики и гражданского населения в планирование обороны.

Другие новости о союзниках Украины

Ранее УНИАН сообщал, что немцы теряют веру в Шольца из-за его действий по войне в Украине. В общественных настроениях теперь преобладают пессимизм и тревога, так как Германия "теряет" свое место в мире.

Кроме того, глава МИД Болгарии заявил, что НАТО будет в безопасности, только с вхождением в него Украины. Он сообщил об этом во время традиционного трансатлантического ужина министров иностранных дел ЕС и НАТО, который устроил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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