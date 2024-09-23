В Лондоне не изменили позиции по использованию ракет в глубь территории страны-агрессора.

Позиция правительства Великобритании относительно того, будет ли Украине предоставлено разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории России, остается неизменной. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра королевства Кира Стармера, сообщает The Guardian.

По ее словам, Британия остается "в постоянном контакте с украинцами" и всегда будет прислушиваться к их позиции.

"На Генеральной Ассамблее ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов: это включает постоянную поддержку Украины в ее защите от агрессии России, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане", - сообщила спикер.

Комментируя разрешение на удары ракетами Storm Shadow по российской территории, она отметила, что позиция Британии остается неизменной.

"Наши текущие дискуссии по Украине не касаются одной конкретной части военной техники. Это более широкие дискуссии - о стратегии, о том, как мы будем поддерживать Украину в течение этого решающего периода, в следующие несколько месяцев и в начале зимы", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом США Джо Байденом премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет настаивать, чтобы Вашингтон поддержал его план позволить использовать Storm Shadow для ударов вглубь России.

Удары Украины западным оружием по РФ - последние новости

Разрешение Украине бить западным оружием вглубь России станет одной из ключевых тем во время Генеральной Ассамблеи ООН. По данным The New York Times, на президента США Джо Байдена будет расти давление со стороны мировых лидеров по ослаблению ограничений на использование оружия Киевом.

Накануне же Байден сделал новое заявление относительно глубоких ударов по РФ. Глава Белого дома до сих пор не изменил своего видения ситуации. По его словам, пока США не снимали с Украины своего запрета на удары вглубь РФ западным оружием.

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