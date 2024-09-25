Заявление Кондов сделал во время трансатлантического ужина министров иностранных дел ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Болгарии Иван Кондов заявил, что страны-участницы Североатлантического альянса будут в полной безопасности, когда Украина станет полноправным членом НАТО.

Как сообщила пресс-служба МИД Болгарии, Кондов заявил об этом во время традиционного трансатлантического ужина министров иностранных дел ЕС и НАТО, который устроил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время выступления перед коллегами на форуме Кондов заявил, что важность и сила НАТО оказались фундаментальным фактором безопасности в свете сегодняшних вызовов и мало кто мог предвидеть это 20 лет назад.

МИД также сообщил следующие слова главы министерства:

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"Он также отметил, что все страны-члены будут в безопасности, когда Украина станет полноправным участником НАТО".

В своем выступлении министр иностранных дел Болгарии также отметил, что укрепление восточного фланга НАТО и безопасности Черноморского региона имеют большое значение для безопасности всех стран. Он отметил, что Болгария прилагает определенные "усилия в этом направлении".

Как отмечается, трансатлантический ужин традиционно организует госсекретарь США для министров иностранных дел стран НАТО и ЕС в рамках открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, Кондов беседовал с представителями Американского еврейского комитета (АЕК) - одной из самых влиятельных еврейских организаций в США.

"Министр Кондов имел возможность обсудить со своими собеседниками как актуальные темы регионального и глобального значения, такие как ближневосточный конфликт и продолжающаяся война России в Украине, так и поддержку организацией укрепления взаимовыгодного сотрудничества с США. В частности, в таких ключевых областях, как безопасность и оборона, торговля и инвестиции, энергетическая безопасность и диверсификация, туризм и содействие контактам между людьми", - заявила пресс-служба.

Кондов ознакомил АЕК с "усилиями и успехами" Болгарии в противодействии антисемитизму, в том числе в контексте с конфликтом в Газе и тому подобное.

План победы Украины

УНИАН ранее публиковал заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО является частью этого плана победы. Ермак добавил, что план победы состоит из военной и дипломатической частей.

По его словам, Украина должна иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия. Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое.

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