Президент записал видеообращение по случаю второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ.

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из Гостомеля, на фоне уничтоженных российскими войсками украинских самолетов.

"Я нахожусь в Гостомеле. Именно отсюда должно было начаться то самое "взять Киев и Украину за три дня". Можно сказать одним предложением: два года назад мы огнем встречали тут вражеский десант, спустя два года мы встречаем тут наших друзей и партнеров", - отметил Зеленский.

Он добавил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась:

"Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна. Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда прибавляем: на наших условиях. Вот почему у слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина будет всегда стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни".

И завершил Зеленский свое обращение словами благодарности:

"Спасибо всем вам, воины, нашему народу и всем в мире, кто стоит рядом с нами и с правдой".

Обращение Зеленского 24 февраля 2024 года - видео

Напомним, 24 февраля в Киев прибыли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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