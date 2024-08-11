Он отметил, что Москва все активнее использует диверсии и дезинформацию, а также осуществляет подрывные и разведывательные операции в Европе.

Сейчас у России нет ресурсов для войны против НАТО. Но через несколько лет ситуация может измениться, считает старший научный сотрудник Atlantic Council Ян Бжезинский.

"Война – непредсказуемое дело. Глупо отвергать угрозу более широкой войны. Однако сейчас у России нет военных средств, чтобы расширить войну или приблизить цели, к которым стремится Путин. Его армия пока не готова. Достигает лишь незначительных успехов в Украине. Но через три-пять лет может быть другая история", – сказал он в интервью изданию LIGA.net.

В то же время, говоря об угрозах для стран Балтии, Бжезинский отметил, что более насущной опасностью является эскалация гибридной войны.

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"Мы уже переживаем ее в Центральной Европе, в определенной степени – и в Западной. Россия все активнее использует убийства, диверсии, дезинформацию, подрывные и разведывательные операции. Проверяет обороноспособность, решимость Запада, создает разногласия и недостаток доверия среди союзников. Когда есть эскалация гибридной деятельности, риск просчета или непреднамеренной войны возрастает", – констатировал он.

Угроза войны между РФ и НАТО: последние новости

Издание Business Insider пишет, что Россия бережет свои самолеты в Украине ради будущей войны с НАТО. Отмечается, что россияне "могли бы привлечь к бою более совершенные самолеты, но они просто этого еще не сделали".

Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что есть признаки того, что "российская армия ориентируется на Запад". И уже через 5-8 лет у них будет достаточно ресурсов для нападения на территорию Североатлантического альянса.

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