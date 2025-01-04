Советник руководителя ОП отметил, что у НАТО много эффективного оружия, но там не готовы его использовать.

Страны НАТО психологически не готовы к войне с Россией. Единственный шанс победить РФ – сделать это в Украине, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Бесконечное появление планов о том, что через 3-5 лет Россия будет готова атаковать страны НАТО. Что меня здесь поражает больше всего – это тотальная неготовность психологическая стран НАТО к войне как таковой. У них достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет ни одного шанса", – объяснил он в интервью телеканалу Freedom.

По мнению Подоляка, страны НАТО никогда не будут готовы психологически к войне с Российской Федерацией. И это понимают в России.

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"Поэтому Россия постепенно в этой войне повышает ставки, постепенно отменяет все табу, постепенно отменяет все правила. В том числе, правила ведения войн. И, соответственно, готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине", – продолжил он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что единственная возможность победить РФ – победить ее в Украине.

НАТО и Россия

Финское издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в НАТО сообщает, что Россия отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге Альянса. По оценкам источников, Россия будет пытаться выйти на границы Туркуского договора 1743 года.

Кроме того, немецкий министр обороны Борис Писториус допустил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО. Он подчеркнул, что сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

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