Иранская баллистика не удержала Израиль от продолжения его кампаний в Ливане.

Несмотря на все угрозы со стороны Ирана, израильская армия, инфраструктура и общественный дух остаются непоколебимыми. Эта устойчивость имеет сходство с Украиной, население которой пережило два года российских ракетных атак, но продолжает воевать. Об этом говорится в материале Business Insider.

Отмечается, что все это порождает вопрос - не преувеличена ли опасность баллистических ракет. Сегодня их имеет 31 страна, а также группировки вроде Хезболлы. При этом, поскольку в мире так много ракетной техники, ее, вероятно, будут использовать в будущих войнах.

Издание проводит аналогию между Второй мировой войной, когда даже после того, как союзники сбросили 2,7 миллиона тонн бомб на Европу, Третий рейх не сдался, пока союзнические танки не вышли на улицы Берлина, и нынешней операцией Израиля против Хезболлы.

Видео дня

"Иранские ракеты не сдержали Израиль от продолжения его кампаний в Ливане и Газе, да и не могут это сделать. 3000 ракет Ирана звучат довольно впечатляюще. Но даже если бы все они были запущены в сторону Израиля одновременно, некоторые из них вышли бы из строя во время запуска, некоторые были бы перехвачены, а другие не попали бы в цель", - говорится в статье.

Авторы утверждают, что обычные баллистические ракеты не являются точными. При этом для передовых ракетных держав, таких как США и Россия, инерциальное наведение можно дополнить GPS и бортовым радаром, связанным с картой местности. Например, американские ракеты ATACMS с GPS-наведением оказались достаточно точными во время войны в Украине, что может привести к тому, что один эксперт назвал "парадоксом точности":

"Точность не всегда равна эффективности: если умная бомба не попадет в цель, то последующие удары для выполнения миссии могут нанести столько же побочного вреда, сколько и неуправляемое оружие".

Как отмечает издание, распространение баллистических ракет представляет опасность, ведь при наличии точных систем наведения они могут нанести ущерб жизненно важным целям, а с меньшей точностью они могут служить угрозой для населения. При этом они "не могут выиграть войну в одиночку".

Война на Ближнем Востоке - последние новости

8 октября Израиль заявил о ликвидации командующего штабом "Хезболлы" Сухайла Хусейна Хусейни. Он сыграл решающую роль в передачах оружия из Ирана.

В сентябре 2024 года Израиль провел масштабную спецоперацию против "Хезболлы". В частности, в Ливане массово начали взрывать пейджеры, которыми пользовались участники группировки.

Вас также могут заинтересовать новости: