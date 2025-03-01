Европейскому Союзу необходимо действовать быстро, чтобы увеличить помощь Украине. Для этого сейчас нужно предпринять несколько главных шагов. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети X.
"Во-первых, по Украине: немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных. Предоставить 20 миллиардов евро дополнительной помощи на оборону, как предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обсудить вопрос европейских миротворческих сил", - написал он.
Науседа добавил, что второй шаг относится к ЕС. По его словам, члены Евросоюза должны увеличить инвестиции в оборону, значительно усилить оборонную промышленность, выделить больше средств для портфолио комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, а также реализовывать совместные проекты с Британией и Норвегией.
Президент Литвы поделился, что на специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения. Тем не менее он не уточнил, о чем именно идет речь.
Помощь Украине от ЕС - важные новости
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал быстро разблокировать 3 млрд евро военной помощи для Украины. По его словам, Украине нужны эти деньги, чтобы в первую очередь заказать новые системы ПВО.
Кроме того, министр финансов Украины Сергей Марченко называл общую сумму помощи Украине от ЕС. Он отметил, что Европейский Союз является крупнейшим контрибьютором бюджетной поддержки.