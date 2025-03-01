Президент Литвы поделился, что на специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения.

Европейскому Союзу необходимо действовать быстро, чтобы увеличить помощь Украине. Для этого сейчас нужно предпринять несколько главных шагов. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети X.

"Во-первых, по Украине: немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки украинских военных. Предоставить 20 миллиардов евро дополнительной помощи на оборону, как предлагает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обсудить вопрос европейских миротворческих сил", - написал он.

Науседа добавил, что второй шаг относится к ЕС. По его словам, члены Евросоюза должны увеличить инвестиции в оборону, значительно усилить оборонную промышленность, выделить больше средств для портфолио комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, а также реализовывать совместные проекты с Британией и Норвегией.

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Президент Литвы поделился, что на специальной встрече Евросовета 6 марта должны быть приняты важные решения. Тем не менее он не уточнил, о чем именно идет речь.

Помощь Украине от ЕС - важные новости

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал быстро разблокировать 3 млрд евро военной помощи для Украины. По его словам, Украине нужны эти деньги, чтобы в первую очередь заказать новые системы ПВО.

Кроме того, министр финансов Украины Сергей Марченко называл общую сумму помощи Украине от ЕС. Он отметил, что Европейский Союз является крупнейшим контрибьютором бюджетной поддержки.

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