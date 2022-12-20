Саули Ниинисте напомнил, что гарантии безопасности нужны соседям РФ, а не самой России.

Власти Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Хельсинки отвергли идею президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для Российской Федерации.

По словам президент Финляндии Саули Ниинисте, Украине будут оказывать помощь до тех пор, пока не наступит мир. При этом он признал, что сложно предположить, когда это может произойти.

Кроме того, финский президент отверг идею французского коллеги о предоставлении Москве гарантий безопасности.

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"Соседи России - это те, кому нужны гарантии безопасности. Если Россия предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба", - цитирует Ниинисте издание Yle.

Отмечается, что заявление президента Финляндии прозвучала на полях саммита "Объединенные экспедиционные силы", на котором также присутствуют представители Великобритании, Нидерландов, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Дании и Эстонии.

Позиция Финлядии по войне в Украине - что известно

Финские власти, как и представители других стран Европы, оказывают Украине посильную помощь в борьбе с российскими оккупантами в виде военной и гуманитарной помощи.

Так, 17 ноября стало известно, что Хельсинки передадут Киеву новый пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 миллиона евро. Отмечается, что это десятый по счету пакет военной помощи. При этом указано, что общая стоимость предыдудщих пакетов помощи составляет 160,4 миллиона евро.

Кроме того, Финляндия поддержала предложение Польши конфисковать российские активы, которые находятся на территории Европейского Союза, в пользу Украины.

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