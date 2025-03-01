По словам эксперта, о таком сценарии не стоит забывать.

Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет остановить уже оплаченные контракты с Украиной по боеприпасам. Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант в эфире "Еспресо".

"Хотелось бы верить, что Трампу будет крайне сложно остановить процессы по поставкам боеприпасов. В этом вовлечены крупные частные корпорации, и, если Трамп попытается слишком жестко вмешаться, они могут просто пригрозить перенести свои штаб-квартиры в другие страны. В таком случае он неизбежно столкнется с мощным давлением со стороны бизнеса, что ограничит его возможности действовать радикально. Однако полагаться на это нельзя, ведь Трамп остается непредсказуемым и ненадежным", - объяснил эксперт.

Грант добавил, что есть вероятность того, что Трамп может поехать к российскому диктатору Владимиру Путину, вернуться и резко прекратить любую помощь Украине. По его словам, это не самый вероятный сценарий, однако его нельзя исключать.

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"Если это произойдет, запасов боеприпасов, скорее всего, хватит на месяц-два, после чего ситуация станет критической. В итоге артиллерию можно будет привлекать только в действительно крайних случаях. Наиболее метко позицию Трампа в отношении Путина и Украины можно охарактеризовать как нестабильную и непредсказуемую", - отметил полковник британской армии в отставке.

Военная помощь от США - последние новости

Ранее эксперт Сергей Грабский рассказал, насколько важна для Украины военная помощь от США. Он отметил, что есть два основных направления, которые являются для Украины критическими, и первое - это противовоздушная оборона. По его словам, второе направление - поставки бронетанковой техники, которая зарекомендовала себя на фронте очень хорошо.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам без поддержки США будет трудно бороться с Россией. Он отметил, что Украина не может потерять свою свободу.

"Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили так много людей. Просто чтобы забыть об этом, просто чтобы сказать, что Путин замечательный парень, нет", - добавил Зеленский.

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