Инцидент произошел утром на границе между горами Вогезы и Мьорт-и-Мозель.

В среду, 14 августа, во Франции произошла авиакатастрофа. Аварии потерпели два истребителя Rafale.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. По его словам, инцидент произошел утром на границе между горами Вогезы и Мьорт-и-Мозель.

"Авария с участием двух Rafales 3/4 Aquitaine Transformation Squadron произошла в Мьорт-и-Мозель. Одного из пилотов нашли, поиски других продолжаются", – говорится в сообщении. Видео дня

Издание L'Est Républicain пишет, что катастрофа произошла после столкновения в воздухе на обратном пути после дозаправки в Германии около 12:30 дня. Всего в этих самолетах находились три человека – двое в двухместном истребителе и один в одноместном.

Один пилот успел катапультироваться перед катастрофой. Раненый подполковник находится в сознании и, как сообщается, был доставлен в больницу Тула. Других военнослужащих (лейтенанта и капитана) сейчас разыскивают службы по чрезвычайным ситуациям. Это студент-пилот и его инструктор.

Из соображений безопасности и для защиты тайн сверхсложного военного оборудования место катастрофы было изолировано. Отмечается, что в лесу Коломби-ле-Белль найдено большое количество обломков. После столкновения мог произойти взрыв.

Другие авиакатастрофы в мире

В Австралии вертолет, совершавший несанкционированный полет, врезался в крышу отеля Hilton's Double Tree Hotel в Кернсе. Пилот погиб на месте. Известно о двух пострадавших постояльцах отеля – это 80-летний мужчина и 70-летняя женщина. Из-за аварии из здания пришлось эвакуировать сотни гостей.

Несколькими днями ранее в Бразилии в районе города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. Самолет потерпел крушение через 90 минут после взлета. Никто не уцелел.

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