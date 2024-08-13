Из здания эвакуировали сотни людей, не обошлось без пострадавших.

В Австралии вертолет, совершавший несанкционированный полет, врезался в крышу отеля. Инцидент произошел в туристическом городе Кернс на севере страны.

Об этом сообщает NBC News. В результате катастрофы погиб пилот вертолета. Также известно о двух пострадавших постояльцах отеля – это 80-летний мужчина и 70-летняя женщина. Из-за аварии из отеля пришлось эвакуировать сотни гостей.

Полиция заявила, что вертолет был выведен из ангара для "несанкционированного полета", но не уточнила, о чем идет речь. Пилот, личность которого еще не установлена, погиб на месте происшествия.

По сообщению австралийских СМИ, катастрофа произошла в отеле Hilton's Double Tree Hotel в Кернсе, городе на пути к Большому Барьерному рифу. Две лопасти винта вертолета оторвались во время аварии и упали в бассейн отеля.

Судебно-медицинское подразделение по расследованию аварий будет сотрудничать с австралийским регулятором транспортной безопасности для подготовки отчета об аварии.

Другие авиакатастрофы

9 августа в Бразилии в районе города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. На борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, из которых 4 – члены экипажа. Самолет потерпел крушение через 90 минут после взлета – на заснятых очевидцами кадрах видно, как он на огромной скорости врезался в землю.

Всех, кто был на борту, объявили погибшими. Однако позже выяснилось, что жертвами катастрофы стал 61 человек, а не 62, как считалось ранее. Один из пассажиров опоздал на самолет, потому что перепутал стойку регистрации. Эта ошибка спасла ему жизнь.

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