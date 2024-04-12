В частности пользователи соцсетей и представители других отраслей войск США потроллили ВМС США.

В сети высмеяли военно-морские силы США из-за публикации фотографии моряка, который стреляет из винтовки с оптическим прицелом, установленным задом наперед. Пользователи соцсетей пошутили, что таким образом Америка "проиграет большую войну". Об этом пишет The Telegraph.

В издании рассказали, что на официальной странице ВМС США в Instagram появилось фото командира, капитана эсминца с управляемым ракетным оружием USS John S McCain Кэмерона Яста, который стреляет из винтовки с оптическим прицелом, который установлен неправильно.

"От практических стрельб, проведения технического обслуживания, проверки чистоты топлива до участия в морских и якорных операциях - ВМС США всегда готовы служить и защищать", - подписали так сообщение.

Видео дня

В то же время пользователи соцсетей и представители других отраслей войск США высмеяли фотографию, на которой командир Яст использует прицел с крышкой объектива, которая не снимается.

В свою очередь морская пехота США обнародовала отдельную фотографию морского пехотинца, где он правильно держит винтовку и стреляет из нее.

Также один из пользователей соцсети X написал шутку: "Мы проигрываем большую войну", другой отметил: "Уважаемые военно-морские силы США. Прицел у вас задним числом. Вот почему у нас на кораблях морские пехотинцы".

Третий отметил: "Это шутка или этот парень никогда раньше не стрелял из винтовки?"

Другие пользователи обратили внимание на то, что командир Яст стоял в непривычной для стрельбы по мишеням позе, а также его рукоятка была расположена слишком далеко к задней части винтовки.

Кроме того, конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Майк Коллинз опубликовал отфотошопленную фотографию пистолета со стволом задом наперед.

Уже после такой критики, фотография была удалена с главной страницы ВМС США.

"Спасибо, что указали на нашу ошибку с оптическим прицелом в предыдущем посте. Фотография удалена до завершения проверки на электромагнитную совместимость!" - прокомментировал пресс-секретарь ведомства.

Другие курьезные ситуации в соцсетях

В соцсетях появились скриншоты с официального Telegram-канала Пенсионного фонда Украины, где была опубликована фотография женских ягодиц. Сообщалось, что через час фотография была удалена.

В Пенсионном фонде заявили, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать их работу.

"Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода. Просим не искать в сообщении, которое распространяется представителями отдельных медиа, скрытых смыслов", - написали они.

В то же время Укрпочта потроллила такое сообщение.

Также в прошлом году Силы Специальных операций Вооруженных сил Украины потроллили россиян из-за безумных заявлений об "уничтожении" 50 украинских военных в Черном море. В ССО показали, как выглядели бы украинские сообщения, если бы информирование общества происходило в стиле лжи российского минобороны.

"Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншилками совершили попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи", - пошутили в сообщении.

Вас також можуть зацікавити новини: