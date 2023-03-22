Также законопроект предусматривает усиление индивидуальных проверок граждан России при перемещении через внешнюю границу ЕС на территорию Литвы.

Сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси подаваться на гражданство, а также покупать недвижимость в стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Литвы. "Подавляющее большинство граждан РФ поддерживают военные действия своей страны, они не принимают мер для прекращения агрессии режима, поэтому ответственность ложится и на граждан этих стран", - заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Она отметила, что для изменения их поведения, целесообразно установить ограничительные меры, связанные с возможностью граждан России и Беларуси посещать Литву и въезжать на территорию Евросоюза.

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В частности, законопроектом предлагается остановить прием визовых заявок от граждан России и Беларуси в визовых учреждениях Литвы за рубежом. Также в случае принятия закона будет остановлен прием заявлений россиян и белорусов о получении литовского гражданства.

Также в стране предлагают остановить право граждан РФ и юридических лиц, приобретать в собственность недвижимость на территории Литвы, за исключением, когда гражданин России имеет разрешение на временное проживание.

Кроме того, законопроект предусматривает усиление индивидуальных проверок граждан России при перемещении через внешнюю границу ЕС на территорию Литвы.

Позиция Литвы относительно войны в Украине

Власти и граждане Литвы с самого начала нападения РФ поддерживают Украину. Власти страны постоянно выделяют пакеты помощи ВСУ, а граждане собирают деньги на дроны и другое оборудование для украинских военных.

Также страна присоединилась к санкционному режиму против РФ.

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