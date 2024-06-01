США могут утратить лидерство в мире, а если Трамп реализует свой секретный план "примирения" Украины и Росии.

В случае возвращения на пост президента США Дональд Трамп может принудить Украину к капитуляции. В таком случае он станет "президентом-лузером", считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Давайте представим себе, что, например, президент Трамп решил закончить войну за счет Украины, и каким-то образом в диалоге имеет подтверждение с российской стороны, от Путина, что "стоп". Украинцы не будут с этим мириться, но тогда он [Трамп] может сказать: "Ну всё, я вам не даю никакой поддержки, оружия нет, финансов нет". Договорится с партнерами, и они также прекратят поддержку. Конечно, Украина без оружия, голыми руками, не сможет воевать с многомиллионной армией", – сказал Зеленский.

По его мнению, такой шаг приведет к тому, что США потеряют статус мирового лидера.

"Представьте на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов. Они не будут лидерами в мире. У них будет мощная экономика, но что касается международного влияния, оно будет равно нулю. И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не тот игрок. Тогда на арену будут выходить другие, авторитарные лидеры. И это реальная третья мировая война", – считает Зеленский.

Позиция Трампа касательно войны в Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп регулярно раздает обещания закончить войну в Украине за считанные дни, если не часы. При этом публично он не раскрывает, как именно он намерен закончить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой.

Однако западная пресса неоднократно писала, что в узком кругу Трамп признавался в намерении принудить Украину к территориальным уступкам России. Для этого он якобы хочет шантажировать Киев прекращением военной помощи.

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