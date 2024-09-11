Украина работает с ОАЭ, Катаром, Турцией, Азербайджаном и другими с целью освобождения крымских татар из российских тюрем.

Международные партнеры Украины должны оказывать давление на Россию для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" и на свободу могли выйти не только военнопленные, но и политические заключенные. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

По его словам, переговоры с Россией об освобождении украинских политических заключенных "в целом, сложно идут", в том числе по освобождению заключенных крымских татар.

"Идут обмены по военнопленным, потому что военных пленных мы можем обменять на военных пленных", - отметил президент.

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Он пояснил, что крымских татар россияне незаконно удерживают, как и многих других политических заключенных, которые просто говорили правду, верили и верят в свободу и борются своими словами, своей правдой, своим искусством. "И поэтому, сложно забирать их домой", - сказал Зеленский.

"Здесь надо, чтобы было давление всех партнеров, чтобы все же сработала система всех на всех, и как бы там ни было, потому что по-другому, пока сложно это сделать", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина работает с ОАЭ, Катаром, Турцией, Азербайджаном и со всеми странами, которые имеют большие представительства и большое влияние в мусульманском мире.

"Но, пока что, успех такой, какой есть", - сказал Зеленский.

Украинцы в российской неволе

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов называет захват Россией гражданских украинских заложников доказательством геноцидной войны. За время полномасштабного вторжения из плена было освобождено 3 310 украинцев и украинок - как военных, так и гражданских.

Последний крупный обмен пленными состоялся на День Независимости 24 августа, когда домой удалось вернуть 115 украинских защитников. Их обменяли на российских срочников, захваченных в Курской области.

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