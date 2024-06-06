Президент Украины вовремя остановил ветерана.

Во Франции во время памятной церемонии к 80-й годовщине высадки западных союзников в Нормандии ветеран Второй мировой войны пытался поцеловать руку президента Украины Владимира Зеленского. Этот момент попал в прямую трансляцию с места церемонии.

Как видно на кадрах, появившихся в Сети, ветерана одной из западных стран поочередно представляли гостям церемонии. Первым с ним поздоровался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который не вызвал у ветерана особого интереса.

Следующим рядом с Трюдо стоял Владимир Зеленский. Как только ветерану сказали, что это президент Украины, тот сразу попытался поцеловать руку Зеленского с возгласом "Спаситель народа!" Украинский лидер вовремя остановил это проявление восторга от уважаемого ветерана.

Далее украинский президент и ветеран еще некоторое время пообщались, и их разговор транслировали на больших экранах, установленных на территории, где проходят памятные события.

Церемония в Нормандии

Как писал УНИАН, сегодня западный мир вспоминает события 6 июня 1944 года, когда западные союзники по Антигитлеровской коалиции начали масштабную десантную операцию в северной Франции. За несколько дней на пляжах Нормандии тогда высадились более 150 тысяч солдат, с чего началось освобождение Западной Европы.

Традиционно годовщина высадки в Нормандии широко отмечается в западном мире. На памятные события ежегодно приглашают представителей стран бывшей Антигитлеровской коалиции. В этом году на церемонию пригласили президента Украины Владимира Зеленского. А вот Россию не приглашали, хотя до вторжения РФ в Украину в церемоних всегда был и представитель от Кремля.

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