Он отметил, что россиянам удалось перейти на военную экономику.

Российская Федерация является и в дальнейшем будет оставаться самой большой военной угрозой для Германии.

С таким предупреждением в Бундестаге выступил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Tagesschau. По его словам, Москва полностью перевела экономику на военные рельсы и ежегодно обеспечивает свою армию танками в количестве от 1000 до 15000 единиц:

"Это примерно вдвое больше, чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых. Для нас очевидно одно: Россия является самой большой угрозой нашей безопасности, и она останется таковой в обозримом будущем".

Германия готовится к войне

Напомним, в Берлине неоднократно сообщали, что не исключают распространения российской агрессии в будущем. Писториус заявлял, что его страна должна быть готова к войне с Россией до 2029 года.

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По данным СМИ, Бундесвер уже начал готовить свою армию к возможным боевым столкновениям с российскими войсками. Кроме того, был разработан секретный план действий на случай войны.

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