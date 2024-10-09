Мгновенное окончание войны предлагает Трамп.

Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине через 24 часа после того, как выиграет выборы. Единственный вариант уложиться в такой срок - это объявить о капитуляции, заявил в интервью Politico бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его мнению, невероятные обещания, которые раздает Трамп по окончанию войны в Украине, подрывают те усилия, которые прилагает Запад, чтобы Киев находился в лучшей стратегической и военной позиции перед началом переговоров.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но мы также знаем, что самый быстрый способ закончить войну - это проиграть войну. Но мира это не принесет. Это принесет оккупацию Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Видео дня

По его словам, война должна закончиться так, чтобы Украина осталась суверенным, независимым государством. Бывший генсек НАТО считает, что единственный способ достичь этого - убедить Россию, что она не сможет достичь своих целей на поле боя.

"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина, но я верю, что мы можем изменить его расчет, что он осознает, что цена продолжения войны слишком высока. Это мое послание к Соединенным Штатам, и это также то, что мы все должны очень четко донести до Соединенных Штатов после выборов", - сказал Столтенберг.

Позиция Трампа по Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно повторял тезис о том, что может закончить войну в Украине за 24 часа - даже до вступления в полномочия, если победит на выборах. Обычно он не раскрывает деталей своего плана, ограничиваясь лишь упоминаниями своих хороших отношений с Путиным.

В конце сентября Трамп впервые со времен своего президентства встретился с Владимиром Зеленским. После этой встречи он пообещал, что будет добиваться справедливого окончания войны, хотя ранее таких уточнений он никогда не делал.

Вас также могут заинтересовать новости: