По его словам, Путин мечтает вернуть влияние Советского Союза.

В случае проигрыша Украины Путин осуществит нападение на страны Балтии. После этого под угрозой окажутся Польша и часть Германии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. "Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. Почему? Не потому, что есть какая-то идея или стратегия. Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", - сказал он.

Президент отметил, что кремлевский правитель не скрывает намерений вернуть силой все страны, которые ранее были в составе СССР. "В НАТО они или не в НАТО - его это не интересует. Он не боится стран НАТО. После Балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии", - добавил Зеленский.

Возможность российского нападения на страны НАТО:

Как известно, после начала полномасштабной войны страны Балтии начали активно усиливать свою обороноспособность.

В начале этого года стало известно, что Эстония, Латвия и Литва построят противомобильные оборонительные сооружения на своих границах. Они активно поддерживают Украину в этой войне, настаивая на важности ее победы.

Недавно заместитель председателя российского Совета Безопасности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал Латвию несуществующей страной, пригрозив ее президенту казнью.

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