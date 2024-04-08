Пресс-секретарь призвала Конгресс решить вопрос с помощью стране.

Из-за бездействия американского Конгресса Украина уже теряет позиции на фронте. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, который проходил на президентском самолете.

"В течение последних нескольких недель, нескольких месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это - из-за бездействия Конгресса", - цитирует Жан-Пьер Укринформ.

Пресс-секретарь отметила, что Соединенные Штаты Америки должны продолжить оказывать помощь Украине в этой войне, поскольку украинцы борются за свою свободу, за демократию и против агрессии Путина.

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"И мы знаем, что произойдет, если не ответить тирании, если не остановить диктаторов", - подчеркнула она.

Задержка помощи от США: последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале года Сенат поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

Американский Конгресс уже длительное время не может принять пакет помощи для Украины, это уже отразилось на ситуации на фронте.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что летом Россия может пойти в большое наступление. К тому времени украинскую армию необходимо усилить, что она смогла дать отпор захватчикам.

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