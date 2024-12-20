Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал это решение "недружественным шагом".

В Варшаве возмутились решением Венгрии предоставить политическое убежище беглому бывшему заместителю министра юстиции Польши, депутату от оппозиционной партии "Право и справедливость" Марцину Романовскому. Этот шаг может привести к сильному ухудшению отношений между странами, сообщает Politico.

В издании отметили, что в Будапеште объявили о предоставлении убежища Романовскому в четверг, 19 декабря. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал это решение "недружественным шагом" со стороны правительства Венгрии. Помимо этого сегодня, 20 декабря, Польша вызвала венгерского посла.

"Мы считаем решение предоставить политическое убежище Марцину Романовскому, находящемуся в розыске по европейскому ордеру на арест, актом, враждебным Республике Польша и противоречащим элементарным принципам, обязательным для стран-членов Европейского Союза. Оправдание этого решения якобы политическим преследованием является оскорблением для граждан и польских властей", - говорится в заявлении МИД Польши.

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Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск сравнил правительство Венгрии с диктатурой Александра Лукашенко в Беларуси.

"Я не ожидал, что коррупционеры, спасающиеся от правосудия, в поисках убежища от правосудия могут выбирать между Лукашенко и Орбаном", - сказал он журналистам.

В Польше Романовскому выдвинули 11 обвинений в нецелевом использовании государственных средств, когда он был был заместителем министра юстиции с 2019 по 2023 год, напомнили в издании. Летом парламент снял с него иммунитет, а в четверг суд выдал европейский ордер на его арест.

Позже Романовский записал обращение, в котором обвинил Туска и министра юстиции Адама Боднара в якобы незаконной узурпации власти. Он подчеркнул, что его неправомерно преследуют, добавили в издании.

Гергели Гуляш, который возглавляет канцелярию Орбана, настаивает, что решение правительства Венгрии соответствует нормам страны и ЕС.

"В случае с Романовским есть конкретные доказательства отсутствия справедливого судебного разбирательства, поскольку он был арестован этим летом, несмотря на иммунитет члена Парламентской ассамблеи Совета Европы", - объяснил он в интервью правительственной газете.

Туск же настаивает, что предоставление убежища не защитит Романовского от правосудия.

"Все те, кто думает, что они смогут использовать эти трюки и уловки и остаться безнаказанными, ошибаются. Я могу вас заверить, что наше государство достаточно сильное и эффективное, чтобы убедиться, что подобная ситуация имеет хороший конец", - резюмировал он.

Журналисты считают, что решение правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном предоставить политическое убежище Романовскому связано с тем, что партия "Право и справедливость" поддерживала тесные связи с венгерской партией "Фидес - Венгерский гражданский союз", когда находилась у власти с 2015 по 2023 год.

Отношения Польши и Венгрии - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он будет "открыт" для присоединения политсилы венгерского премьер-министра Виктора Орбана к его "политической семье" после выборов в Европарламент. Орбан говорил о том, что существует скептицизм относительно перспективы их объединения, поскольку Польша и Венгрия не совпадают во взглядах на поддержку Украины.

Кроме того, Моравецкий критиковал Венгрию и призывал ужесточить санкции против РФ. Также он призывал создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине, чтобы все в Европе о них знали.

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