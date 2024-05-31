Также он сказал, может ли Берлин отправить военный контингент в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исключает отправку немецких войск в Украину, а также их участие в создании бесполетной зоны над ее территорией.

"Мы не хотим идти туда (в Украину - УНИАН) с нашими солдатами. Это касается и безрассудного предложения о бесполетной зоне. Это означало бы лишь то, что нам пришлось бы сбивать самолеты другой страны своими собственными", - цитирует канцлера ФРГ немецкий телеканал ntv.

По словам Шольца, это бы означало, что Германия "находится в состоянии войны", однако войну между Североатлантическим Альянсом и Россией необходимо предотвратить.

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Напомним, недавно заместитель председателя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведслужб Родерих Кизеветтер заявил, что западные страны могли бы расширить зону собственной противовоздушной обороны так, чтобы закрыть часть запада Украины.

Сейчас соседние страны не сбивают ракеты и дроны, которые залетают на их территорию во время российских обстрелов Украины.

В конце марта одна из ракет РФ залетела в воздушное пространство Польши и находилась там более полуминуты. Польские военные заявили, что знали, что она вернется в Украину, а сбивание ее на их территории привело бы к разрушениям.

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