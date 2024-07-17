Он опубликовал совместный снимок.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известный своей поддержкой Украины, провел встречу с Дональдом Трампом.

Он опубликовал в своем Instagram фото с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки, отметив, что американский политик находится в хорошие форме после нападения на него во время предвыборного митинга.

"Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии", - написал Джонсон. Видео дня

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля бывший американский президент получил огнестрельное ранение, когда выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Секретная служба убила 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетель-Парка, который открыл огонь из полуавтоматической винтовки типа AR-15.

Известно, что пуля повредила верхнюю часть правого уха Трампа, его быстро выписали из больницы. Во время покушения на политика погиб 50-летний пожарный Кори Комператор, еще два человека получили ранения.

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