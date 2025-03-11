Вице-президент США говорит, что никогда не рассказывал о службе брата, потому что не хотел подвергать его жизнь опасности.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал участие своего двоюродного брата Нейта Вэнса в войне в Украине. Соответствующее заявление он озвучил в эфире Fox News.

Вице-президент, в частности, сказал, что никогда публично не говорил о службе своего двоюродного брата, поскольку "не хотел подвергать его жизнь еще большей опасности, чем она уже была".

Также Вэнс отказался отвечать на критические замечания брата в отношении него, а также рассказал о "неудачной попытке" попытку Нейта связаться с ним.

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"Что касается его критики, я не имею никакого желания спорить с ним публично, но считаю необходимым прояснить один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре, с которыми я регулярно поддерживаю связь", - отметил Вэнс.

Вице-президент США добавил, что "всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал" и что он "всегда рад с ним поговорить".

Участие Нейта Вэнса в войне: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, двоюродный брат Вэнса Нейт воевал за Украину с 2022 года в составе 108 ОМБр "Волки Да Винчи". До этого мужчина имел военный опыт, поскольку 4 года служил в морской пехоте США. В июне 2022 года он приехал в Украину и участвовал в боях на Донбассе. Только в январе 2025-го он вернулся в США.

Комментируя нападки президента США Дональда Трампа и вице-президента Вэнса на украинского президента Владимира Зеленского 28 февраля в Вашингтоне, Нейт Вэнс назвал их "засадой, пропитанной абсолютным лицемерием".

Впоследствии американский доброволец Нейт Вэнс в эфире CNN рассказывал, что был очевидцем кровавой тактики россиян на фронте. "Я лично был свидетелем того, как они (россияне, - УНИАН) стреляли в собственных солдат. Это было настолько часто, что это трудно назвать отдельным случаем. Это случалось настолько часто, что можно считать это их политикой, если солдаты отступают", - сказал Нейт Вэнс.

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