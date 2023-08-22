Решение станет официальным, когда украинский посол прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты президенту.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште - профессора Ужгородского национального университета, воина ВСУ Федора Шандора.

Как сообщает телеканал ATV, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины отправили в МИД для контрасигнации министром.

Решение президента вступит в силу, когда посол прибудет в Будапешт и вручит ей верительные грамоты.

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Федор Шандор - что известно о новом после Украины

Федор Шандор - профессор Ужгородского национального университета, который стал известным после того как пошел добровольцем на войну в феврале 2022 года и читал лекции студентам из окопов, когда не участвовал в боях.

Украинского посла в Будапеште нет уже больше года. В июле прошлого года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп, которая работала в Венгрии с мая 2016 года.

Несколько месяцев назад Украина отправила прошение об агремане для Шандора, но МИД Венгрии согласовало его только в начале августа. Как сообщают СМИ, такая ситуация возникла якобы из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с венгерской коллегой.

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