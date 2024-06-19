Венгрия "внимательно будет следить за развитием событий и включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости".

Венгрия, которая будет председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года, озвучила свои цели на этот период. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Как пишет DW со ссылкой на представителя Венгрии в ЕС Балинта Одора, его страна как председатель Совета ЕС хочет "сбалансировать" процессы расширения Евросоюза. Речь идет, в частности, о содействии интеграционному процессу стран Западных Балкан. Будапешт планирует в течение следующих шести месяцев провести саммит ЕС-Западные Балканы.

Относительно войны в Украине Одор отметил, что Венгрия "будет внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости". В то же время о поддержке Киева он ничего не сказал. Среди приоритетов Венгрии:

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конкурентоспособность Евросоюза;

экономические отношения с третьими странами;

облегчение административного бремени;

оборонная политика;

сотрудничество в сфере закупок вооружений.

В то же время своим слоганом Будапешт избрал "Вернем Европе былое величие" или "Сделаем Европу снова великой". Это очень напоминает главный тезис предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал западных лидеров за желание победить Россию.

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - подчеркнул Орбан.

Как сообщал УНИАН, венгерский премьер планирует создать в Европарламенте пророссийскую "коалицию за мир".

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