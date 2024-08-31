Внимание венесуэльских полицейских привлекло то, что те были одеты в униформу ВСУ, когда ехали домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

ФСБ РФ задержала двух граждан Колумбии, которые, якобы воевали в Украине на стороне ВСУ в качестве наемников.

Как сообщило колумбийское издание El Tiempo, оба колумбийца по именам Александр Арте и Хосе Арон Медина были задержаны в столице Венесуэлы, Каракасе, и экстрадированы в РФ. Сестра одного из задержанных мужчин сообщила изданию, что внимание венесуэльских полицейских привлекло то, что те были одеты в форму ВСУ, когда ехали домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

Власти Колумбии, Венесуэлы и России произошедшее не комментировали. Издание отметило, что задержание и последующая высылка колумбийцев в Каракасе, если она действительно была, стала первым известным случаем экстрадиции в РФ граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

Видео дня

Сегодня ФСБ РФ выложило видео, на котором, предположительно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО "Лефортово", однако не объяснила, каким образом мужчины попали к ним. В РФ колумбийцев могут посадить на 15 лет.

Кого вербует на войну в Украине Россия

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно вербует иностранных наемников. СМИ сообщали, что среди таковых были граждане Кубы, Индии, Сирии и другие. Взамен иностранным наемникам причитается высокая зарплата и быстрое получение гражданства РФ.

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