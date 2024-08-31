ФСБ РФ задержала двух граждан Колумбии, которые, якобы воевали в Украине на стороне ВСУ в качестве наемников.
Как сообщило колумбийское издание El Tiempo, оба колумбийца по именам Александр Арте и Хосе Арон Медина были задержаны в столице Венесуэлы, Каракасе, и экстрадированы в РФ. Сестра одного из задержанных мужчин сообщила изданию, что внимание венесуэльских полицейских привлекло то, что те были одеты в форму ВСУ, когда ехали домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.
Власти Колумбии, Венесуэлы и России произошедшее не комментировали. Издание отметило, что задержание и последующая высылка колумбийцев в Каракасе, если она действительно была, стала первым известным случаем экстрадиции в РФ граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.
Сегодня ФСБ РФ выложило видео, на котором, предположительно, колумбийцев ведут по коридору СИЗО "Лефортово", однако не объяснила, каким образом мужчины попали к ним. В РФ колумбийцев могут посадить на 15 лет.
Кого вербует на войну в Украине Россия
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно вербует иностранных наемников. СМИ сообщали, что среди таковых были граждане Кубы, Индии, Сирии и другие. Взамен иностранным наемникам причитается высокая зарплата и быстрое получение гражданства РФ.