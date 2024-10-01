Учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов.

В Украине принято решение о создании сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания.

"С начала полномасштабного вторжения в Украине появились десятки частных учебных центров пилотов БпЛА, но единая система регулирования их деятельности отсутствует. Правительство приняло постановление, которое даст старт сертификации частных школ БпЛА. Учебные заведения смогут получить сертификат и официально обучать операторов, которые после успешной сдачи экзаменов смогут занять должности операторов БПЛА в военных подразделениях всех составляющих Сил безопасности и Сил обороны", - отметил Федоров.

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Чтобы получить лицензию, заведение должно:

проводить обучение по управлению или изготовлению дронов;

иметь три и более беспилотников для тренировки и сертификации пилотов;

иметь учебные программы для подготовки пилотов на этих аппаратах;

нанять трех и более сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

Министр также сообщил, что постановление позволит работать только тем заведениям, которые дают реальные практические знания, которые помогут на фронте.

Изменения в школе

Ученики 10-12 классов с 2027 года будут самостоятельно выбирать предметы школьной программы. Обучение после 9 класса поделится на 2 направления: академическое и профессиональное.

Академическое направление будет направлено на подготовку к поступлению в учреждения высшего образования.

Профессиональное направление позволит ученикам развивать навыки для быстрого выхода на рынок труда.

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