У них есть четкое понимание - Украина должна выиграть эту войну. Однако Франция и Великобритания не могут вытащить ситуацию самостоятельно.

Темные времена могут вновь поглотить мир после Первой и Второй мировых войн: Британия и Франция объяснили важность победы Украины и последствия, если этого не произойдет, после исторической для стран даты - 75-летия со дня основания НАТО.

Свои мысли относительно текущей геополитической ситуации и украино-российской войны пояснили в колонке издания The Telegraph руководители МИД Великобритании и Франции - Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне.

"Как обсуждалось во время Парижской конференции в феврале, мы должны сделать еще больше, чтобы обеспечить победу над Россией. Мир наблюдает за нами и будет судить нас, если мы потерпим поражение", - говорят они.

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Чиновники напомнили, что их страны как мощные ядерные державы ответственны за политику НАТО и за то, чтобы совместно в рамках Альянса преодолевать вызовы, создающие риски для мировой безопасности. "Наши войска развернуты вместе в Эстонии, демонстрируя нашу преданность союзникам и наш вклад в то, чтобы Альянс оставался краеугольным камнем европейской безопасности", - подчеркивается в колонке.

В то же время Кэмерон и Сежурне акцентировали, что необходимо увеличить поддержку Украины. Франция и Великобритания не могут вытащить самостоятельно те инициативы, которые необходимо принять в борьбе с терроризмом, экстремизмом и Владимиром Путиным, ведущим войну с Украиной.

"Франция и Великобритания не могут решить эти вызовы в одиночку. Но вместе мы можем сплотить других, чтобы они присоединились к нам в их преодолении. Для нас так же важно сделать это сегодня, как и для наших предшественников - отложить в сторону свои разногласия и установить долговременную дружбу, которую мы празднуем сегодня не только как признак Сердечной Антанты, но и как отражение обновленной Антанты", - говорится в совместном заявлении.

Чиновники пообещали вместе на уровне государств продемонстрировать еще раз непоколебимую поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества в Британии (мероприятие запланировано на июль 2024 года). "Мы также обеспечим продуктивный саммит НАТО в Вашингтоне этим летом", - пообещали руководители МИД.

Они заявили: если Украина проиграет войну, за неспособность поддержать Киев придется платить.

"Мы оба абсолютно четко осознаем: Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, мы все проиграем. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет гораздо больше, чем цена отпора Путину", - резюмировали Сежурне и Кэмерон.

Франция и Великобритания поддерживают Украину - последние заявления

Как известно, в апреле министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уже обращался к НАТО с призывом увеличить оборонные расходы и производство в пользу победы Киева в войне. Об этом он сказал 4 апреля в своем выступлении в честь годовщины Альянса.

Чиновник обратил внимание на опасность, которую создает Путин для мира войной с Украиной. Министр пообещал, что обратится к союзникам с просьбами дать Украине больше ракет и снарядов.

В то же время в марте министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне говорил, что не исключает вариант, что иностранные легионы войск окажутся в Украине, как об этом ранее упоминал французский президент Макрон. "Не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы", - утверждал Сежурне.

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