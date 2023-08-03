Как известно, 1 августа беларуские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши.

Не исключено, что наемники ЧВК "Вагнер" уже находятся на территории Польши.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан, комментируя то, что 1 августа беларуские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши.

"Летчики, зашедшие на территорию Польши, точно знали, что они пересекают госграницу и заходят на территорию сопредельного государства. Это могло быть выполнение боевого задания. Именно такое задание и было выписано, зайти на такой-то высоте… На этой высоте точно видят локаторы", - уверен он.

Эксперт не сомневается, то поляки видели, что вертолеты из беларуси залетели на их территорию.

"Все все видели, просто никто ничего не сделал. Ну, поляки, по крайней мере, ничего не сделали, а россияне - большой вопрос… Ми-24 и Ми-8 можно использовать как транспортники. В Ми-24 диверсионная группа поместится, и Ми-8 тоже поместится ДРГ. По большому счету, эти две вертушки могли сбросить ДРГ, если это надо было. И такое боевое задание могло быть. То есть, можно сказать, что "варнеровцы" уже могут быть на территории Польши. Гипотетически", - добавил Свитан.

Беларуские вертолеты залетели в Польшу - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что 1 августа два вертолета ВВС Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. Примечательно, что Варшава не сразу подтвердила нарушение границы. Сообщалось, что якобы беларуская сторона предварительно уведомила Польшу о проведении учений.

На следующий день беларуских пилотов, которые вторглись в воздушное пространство Польши, перебазировали в Мачулищи. На аэродроме их встречали силовики.

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