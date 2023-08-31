Венгрия продолжает блокировать одобрение этого решения.

В Европейском Союзе снова не смогли единодушно одобрить выделение восьмого транша на сумму 500 млн евро для закупки вооружения для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД стран-членов Европейского Союза, которое проходило в городе Толедо (Испания).

"Я должен выразить сожаление, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира до сих пор блокируется. Я надеюсь, что мы сможем разблокировать в ближайшие недели. Но это проблема, которую не удается решить", - сказал Боррель.

Видео дня

В то же время, высокий представитель ЕС сообщил, что сегодня главы МИД обсудили предложение выделения 20 миллиардов евро на оборону Украины в течение четырехлетнего периода 2023-2027 годов (ежегодно по 5 млрд евро).

"Я думаю, что получил от них положительную реакцию по поводу этого предложения. И как бы то ни было, они продемонстрировали твердую решимость продолжать поддерживать Украину военной помощью столько, сколько это потребуется. В Совете ЕС обсуждение продолжится. Я надеюсь, что мы найдем решение до конца года", - подчеркнул Боррель.

Отдельно высокий представитель ЕС сказал, что в рамках миссии по тренировке украинских военных он предложил новую предельную границу количества украинских солдат, которых надо подготовить. В частности, речь идет о 40 тысячах военных, которых надо подготовить в следующие месяцы.

Как добавил Боррель, главы МИД стран-членов ЕС поддержали это предложение по подготовке украинских военных.

Военная помощь Украине от Евросоюза: подробности

Как сообщал УНИАН, 23 января 2023 года в Евросоюзе был одобрен седьмой транш военной поддержки для Украины на сумму 500 млн евро с дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).

Общая поддержка украинских военных в рамках Европейского фонда мира после выделения семи траншей составляет 3,6 млрд евро.

В мае 2023 года не удалось одобрить восьмой транш в связи с тем, что Венгрия заявляла о блокировании одобрения выделения новых средств на поддержку Украины.

22 мая Боррель прокомментировал блокирование Венгрией выделения следующего транша на военную помощь для Украины из-за того, что венгерский OTP Bank был внесен в Украине в список спонсоров войны.

Вас также могут заинтересовать новости: