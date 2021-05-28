Замминистра рассказал, как общение Лукашенко и Путина будет касаться Украины.

Президент РФ Владимир Путин потребует от Александра Лукашенко на переговорах в Сочи поддержки в вопросах оккупации Крыма и Донбасса, а также глубокой интеграции Беларуси с Россией.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

Он допустил, что темы общения Путина и Лукашенко станут укрепление политико-военного сотрудничества и вопросы дальнейшей мягкой интеграции Беларуси в Россию.

"Речь идет о мягких механизмах без слишком глубоких политических надстроек. Например, речь идет о так называемых дорожных картах в отдельных сферах сотрудничества. На сегодня правительство Беларуси утвердило 26-27 дорожных карт. И российская сторона настаивает на том, чтобы были утверждены и другие чувствительны, в частности, речь идет об углубленном сотрудничестве в налоговой сфере. Логичным шагом на завершение станет переход к единой валюте", - отметил Енин.

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Украину, по словам чиновника, особенно беспокоит, что российская сторона будет пытаться склонять Минск поддержать РФ в самых чувствительных вопросах - Донбасса и Крыма. Это может стать одним из элементов платы за дальнейшую поддержку белорусского режима. Он напомнил, что Украина над укреплением международной коалиции и ужесточением санкционных режимов.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины считают, что Александр Лукашенко выстроил "людоедскую систему" в Беларуси.

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Автор: Юрий Годован