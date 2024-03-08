У Зеленского обнародовали программу визита.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта совершит визит в Турцию для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Офисе президента Украины обнародовали программу визита главы государства в Турцию. Детали ведомство раскрыло в Telegram.

В частности, во время визита Зеленский встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством.

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Также отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

При этом Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Последние заявления Зеленского и Эрдогана

25 февраля Зеленский сказал, что ожидает от Турции помощи на дипломатическом уровне для разблокирования портов Николаевщины с целью расширения зернового коридора.

28 февраля Эрдоган заявил, что готов снова посадить за стол переговоров Украину и Россию в Стамбуле в вопросах функционирования Черноморского зернового коридора.

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