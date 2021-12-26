В результате нападения пострадавшая частично ослепла и получил сильные ожоги лица.

Молодая турчанка вышла замуж за человека, который облил ее кислотой, оставив ее навсегда изуродованной с нарушением зрения.

20-летняя Берфин Озек связала себя узами брака с 23-летним Казимом Озаном Селтиком через два года после того, как мужчина облил ее химическим веществом во время ссоры, пишет New York Post.

Пара ранее встречалась, но затем оказалась на грани разрыва. Незадолго до нападения парень сказал девушке: "Если я не могу тебя заполучить, никто не сможет".

В результате Озек частично ослепла, а ее лицо изуродовано. После нападения пострадавшая подала заявление в полицию, и Селтика арестовали. Но он стал засыпать ее посланиями о примирении, умолял простить, и тогда возлюбленная отозвала жалобу.

"Я его очень люблю - он меня очень любит", - говорила девушка.

Однако такой поступок вызвал массу критики в социальных сетях, и позже пострадавшая попросила судью восстановить жалобу. В итоге ее парня приговорили к 13,5 годам тюремного заключения, но это, как оказалось, не повлияло на чувства девушки.

Недавно из-за изменений в законах, в том числе из-за пандемии COVID-19, Селтика досрочно освободили из тюрьмы с испытательным сроком, и он сделал предложение Озек. Девушка согласилась. В декабре они поженились.

На свадебных фотографиях невеста с обезображенной кислотой кожей подписывает документы, а ее кавалер смотрит на нее, улыбаясь.

Отец девушки был ошеломлен новостью о свадьбе и отказался присутствовать на церемонии.

"Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее много лет, и теперь все это было напрасно", - сказал он журналистам.

По словам юристов, "если бы не пандемия", Селтик по-прежнему оставался за решеткой, отбывая свой срок в тюрьме.

Читайте такжеМуж застрелил жену и троих маленьких детей из-за сертификата о вакцинации (фото)Тем временем пользователи соцсетей ополчились против пары:

"Если меня спросят, кто самый глупый человек в мире, я отвечу, что эта женщина. В следующий раз парень заживо снимет с нее кожу".

"Ее прощение не должно было помешать ему быть наказанным. Жаль, и надеюсь, что так не произойдет, но этот брак закончится через месяц или два, а бедная женщина останется один на один с той жестокостью, которую испытала".

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области к 8,5 годам заключения был приговорен мужчина, который развращал дочь и облил ее кислотой.

А в Николаеве мужчина облил кислотой свою сожительницу и двух ее детей.

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