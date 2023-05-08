Пока неизвестно, привлекут ли мужчину к административной ответственности.

В Тбилиси сторонник пророссийской партии демонстративно сорвал Государственный Флаг Украины, установленный в парке Ваке. Возмущение в связи с инцидентом, который, предположительно, произошел 7 мая, выразил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.

"Абсолютно недопустимая ситуация с надругательством над нашей украинской символикой. Мы сообщили об этом в Министерство иностранных дел Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии", – цитирует дипломата "Эхо Кавказа".

По информации телеканала "Мтавари", человек, сорвавший украинский флаг, - сторонник пророссийской партии "Консервативное движение", известной как "Альт-Инфо".

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Пока неизвестно, привлекут ли мужчину к административной ответственности. В начале 2022 года грузинский парламент принял закон, запрещающий осквернение флагов ЕС и НАТО, их государств-членов; стран, с которыми у Грузии установлены дипотношения; а также символов международных организаций, в которых состоит Грузия. Документом введена административная ответственность за осквернение символики и предусматриваются штрафы для нарушителей.

Позиция Грузии касательно войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину правительство Грузии не ввело санкции против России и продолжает сотрудничать с РФ. По данным украинской разведки, Грузия могла стать одним из маршрутов, через который Россия обходит западные санкции.

При этом в апреле текущего года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что полномасштабная война в Украине разоблачила перед всем миром природу российского империализма, и Грузия должна прилагать больше усилий для интеграции в НАТО.

Вместе с тем много грузин не поддерживают пророссийскую политику своего правительства и выступают за европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.

Также много граждан Грузии воюют и погибают против россиян в Украине.

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