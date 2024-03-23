Теперь законодатели смогут перейти к рассмотрению помощи для Украины.

Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. За документ проголосовали 74 сенатора и еще 24 были против.

Как сообщает The Associated Press, законопроект отправили на рассмотрение президенту США Джо Байдену. Ожидается, что он подпишет его в ближайшее время.

Отмечается, что принятие бюджета состоялось через несколько часов после того, как фактически деньги на функционирование правительства закончились. Подписание Байденом документа поможет США избежать шатдауна.

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Согласно законопроекту, оборонные ассигнования увеличат на 3%, тогда как общие внутренние расходы останутся на том же уровне. Пакет расходов покрывает три четверти финансирования федеральных агентств на следующие шесть месяцев - до 30 сентября 2024 года.

Помощь США для Украины

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект о выделении 60 млрд долларов помощи Украине, но спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не вынес его на голосование. Согласно его требованию, сначала должно быть продолжено финансирование американского правительства.

Позже Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине от США. После 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

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