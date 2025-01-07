Они имеют успехи на севере Курского выступа.

Военное командование РФ впервые задействовало на территории Курской области смешанные группы, которые состоят из российских и корейских штурмовиков.

Как сообщает в своем Telegram-канале лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", благодаря этому в последние дни российские войска имеют продвижение на севере Курского выступа. Кроме того, у солдат КНДР уже есть связь - раньше им не выдавали рации:

"Пацаны отмечают, что в таких группах у корейцев есть некий "заводило", который бегает с колокольчиком, кричит что-то на корейском и пытается собирать их вместе. Видно до конца не поняли, зачем им дали "радейки".

Бои в Курской области

Напомним, на днях стало известно возобновление украинских наступательных операций на Курщине. По данным американского Института изучения войны, Силы обороны прорвались на трех направлениях.

Видео дня

Сегодня в Генеральном штабе ВСУ отчитались о высокоточном ударе по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в Курской области.

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