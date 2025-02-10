Конгрессмен Уилсон призвал заставить Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы.

В США сегодня представят закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"Сегодня я представляю Акт (Freedom First Lend-lease Act) о предоставлении президенту Трампу гибких полномочий для отправки победного оружия нашим партнерам, в том числе Украине, чтобы сдержать военного преступника Путина, как это давно должен был сделать Байден. Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы", - написал он в соцсети Х.

Других подробностей конгрессмен не раскрыл.

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Ленд-лиз для Украины от США

Как известно, 9 мая 2022 года произошло историческое событие - президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Это был первый такой шаг со времен Второй мировой войны.

Однако программа, на которую возлагали много надежд, так и не заработала. Вашингтон поставлял Киеву оружие в рамках других программ. Речь идет об инициативе содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнем военном финансировании (Foreign Military Financing, FMF), а также изъятии из запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks или PDA - Presidential Drawdown).

В декабре 2024 года посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год, однако в нем не было положения о продлении ленд-лиза для Украины. По ее словам, положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине было в законопроекте, но в консолидированный текст его не включили.

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