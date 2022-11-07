Республиканцы пообещали, что никогда на станут использовать импичмент в политических целях.

Республиканская партия США не отвергает возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и обретения контроля над Сенатом.

Как заявил в интервью CNN лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти, республиканцы никогда на станут использовать импичмент в политических целях.

"Это не означает, что в случае, если возникнет соответствующая ситуация, это не будет использовано в другое время", – добавил он.

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Маккарти не уточнил, при каких условиях может произойти объявление импичмента Байдену в таком случае. Кроме того, он отметил необходимость расследовать обстоятельства вывода американских войск из Афганистана, происхождение пандемии коронавируса и регулирование заседаний родительских и школьных советов.

В то же время лидер республиканцев в Палате представителей отметил, что поддерживает оказание помощи Украине.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности... всегда нужно не просто давать карт-бланш, а уверяться, что ресурсы идут туда, где в них нуждаются. И также (необходимо – ред.) обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", – резюмировал Маккарти.

Промежуточные выборы в Конгресс США

Выборы в обе палаты Конгресса США состоятся 8 ноября 2022 года.

Россия вновь активизировала свои ботофермы в соцсетях и пытается вмешаться в результаты промежуточных выборов в Конгресс. Посты в основном критикуют действующего президента Байдена и других известных демократов, иногда в неприличной форме, а также оказание помощи Украине.

В июле 2022 года издание Newsweek писало, что президенту США Джо Байдену может угрожать импичмент, если его Демократическая партия потеряет контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборов. Ведущие республиканцы уже заявляли о намерении инициировать его.

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