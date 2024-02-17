Два года полномасштабной войны в Украине, вероятно, обошлись России в 211 миллиардов долларов США.

Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание своих войск для операций в Украине за два года полномасштабного вторжения, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника обороны США.

При этом чиновник отметил, что Москва также потеряла более 10 миллиардов долларов из-за отмены или отложения продажи оружия.

Кроме того, война стоила России ожидаемых 1,3 трлн долларов экономического роста к 2026 году, и около 315 000 российских военных были либо убиты, либо ранены, добавил чиновник.

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Также он напомнил, что Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей ВМС России и один танкер под российским флагом в Черном море.

Украина уменьшает Черноморский флот РФ

14 февраля украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины потопили большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников", переправлявший груз во временно оккупированный Крым. Его атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что потопление большого десантного российского корабля "Цезарь Куников" в Черном море еще больше ограничит лимитированные ресурсы Российской Федерации для ведения войны против Украины.

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