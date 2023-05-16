Отмечается, что всех травмированных пограничников доставили в больницу с осколочными ранениями.

Неспокойно было в Курской области Российской Федерации в понедельник, 15 мая. Беспилотник якобы атаковал здание пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ.

В результате атак пострадали пятеро пограничников. Конечно же, в инциденте сразу же обвинили Украину.

"Пять российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника на административное здание погрануправления УФСБ по Курской области в поселке Глушково", - говорится в сообщении российских СМИ.

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Отмечается, что всего было якобы сброшено три боеприпаса, в результате чего пострадавшие получили осколочные ранения.

"В Глушковскую ЦРБ госпитализированы 5 пограничников: с осколочным ранением в живот прапорщик Дмитрий С., с осколочным ранением в шею прапорщик Актыр М., с осколочным ранением в лицо прапорщик Альберт Т., с осколочным ранением в бедро прапорщик Павел М., с осколочным ранением в лицо прапорщик Томирлан К." - уточнили журналисты.

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10 мая в РФ пожаловались на ряд атак беспилотниками, якобы пострадали более 10 военных. Так, в Воронежской области два дрона, которые были начинены взрывчаткой, в ночь на 10 мая подлетели к полигону и при падении взорвались, пострадали около 14 военных

При этом губернатор Курской области утверждал, что под городом Курск был сбит якобы вражеский дрон, и на деревню Толмачево упали его обомки. Кроме того, утром 9 мая в Воронежской области в нескольких километрах от аэродрома сбили неопознанный летательный объект.

14 мая стало известно, что украинские воины атаковали нефтебазу в Брянской области. Предварительно, два снаряда были сброшены с беспилотника.

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