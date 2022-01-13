Свидетелями происшествия были две кошки, однако они также скончались.

В Московской области собака отгрызла голову своей хозяйке.

Об этом пишет "МК: срочные новости".

Обезглавленный труп женщины нашли вечером во вторник, 11 января, в ее квартире.

"Оперативники уже собирались искать психопата-маньяка, но оказалось, что роль палача сыграла собака", - отмечает Telegram-канал.

Как выяснилось, женщина умерла несколько дней назад. При этом она держала дома беспородного пса.

Поначалу собака сильно лаяла, а спустя некоторое время стала поедать тело хозяйки. Отгрызенную голову пес откатил в соседнюю комнату.

Читайте такжеОт собачки Джека, брошенной в киевском парке, отказалась новая семьяВ то же время в квартире жили еще и две кошки. Сообщается, что обе они тоже умерли, не дождавшись помощи людей.

Ранее УНИАН писал, как в Москве лифт едва не убил собаку: хозяйка поехала, а пса на поводке забыла снаружи. Ужасное происшествие попало на видео.

А в Германии женщины покусались из-за собак.

Вас также могут заинтересовать новости: