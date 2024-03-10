В маневрах Альянса принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран.

НАТО сейчас проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен окончания холодной войны. Об этом говорится в материале Le Monde.

Издание отмечает, что сейчас в крупномасштабных маневрах Альянса под названием Steadfast Defender 24 участвуют около 90 000 военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники.

"Военачальники НАТО, которые до сих пор не желали прямо нацеливаться на Россию, чтобы избежать какой-либо эскалации, теперь без колебаний в своих сценариях определяют Москву как врага, с которым нужно бороться. Для Dragon 24 цель, поставленная перед войсками, заключалась в том, чтобы как можно быстрее продвинуться из Западной Европы к границе между Польшей и Беларусью, чтобы предотвратить вражеские силы", - говорится в материале.

Поддержка Украины со стороны НАТО - последние новости

Главный дипломат Польши сделал громкое заявление об отправке военных НАТО в Украину. Радослав Сикорский поддержал инициативу французского президента Эмануэля Макрона по отправке контингента НАТО в Украину.

Глава МИД заявил, что главной целью такого шага был бы "изобретательный ход", который нарушил бы спланированный РФ сценарий.

Также УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об идее Макрона относительно западных войск в Украине. По его словам, идея президента Франции по размещению западных войск в Украине сэкономит время Европе.

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